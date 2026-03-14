ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ "บางรัก" สูงสุด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. วันนี้ (14 มี.ค.) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) มีระดับสีส้มหลายพื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร คือ
1 เขตบางรัก 42.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 40.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 39.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 38.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 38.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 38.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 37.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 37.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางพลัด 37.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตภาษีเจริญ 36.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหนองแขม 36.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสัมพันธวงศ์ 36.6 มคก./ลบ.ม.
