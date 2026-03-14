ราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ ร่วง 550 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 09:04 (ครั้งที่ 1) ลดลง 550 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 77,100.00 บาท ขายออก 77,300.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 75,557.44 บาท ขายออก 78,100.00 บาท