จนท.เร่งดับไฟป่าภูสีฐาน พบป่าเต็งรังเสียหาย 20 ไร่

ายวาทิตย์ ดวงสาพล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าร้อยเอ็ด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) รายงานผลการเข้าดับไฟป่าครั้งที่ 22/2569 หลังชุดลาดตระเวนไฟตรวจพบกลุ่มควันไฟบริเวณป่าอนุรักษ์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เมื่อเวลา 10.00 น. บริเวณป่าทิศตะวันออกน้ำตกวังตาด ท้องที่บ้านห้วยแดง ม.6 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทันทีที่พบเหตุ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าร้อยเอ็ด จำนวน 6 นาย ได้สนธิกำลังร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) หมู่ 6 บ้านห้วยแดง อีก 8 คน รวมกำลังพลปฏิบัติงาน 14 นาย เข้าสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนเริ่มปฏิบัติการดับไฟตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยสภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งมีหญ้าแห้งเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ต้องใช้ความชำนาญในการทำแนวกันไฟเพื่อล้อมกรอบเพลิง จนสามารถควบคุมไฟให้ดับสนิทได้ในเวลา 11.20 น. ตรวจสอบพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวม 20 ไร่ จากการตรวจสอบเบื้องต้น สันนิษฐานสาเหตุเกิดจากการ "เลี้ยงสัตว์" ที่มีการจุดไฟเพื่อหวังให้หญ้าระบัดหรือความประมาทระหว่างเฝ้าสัตว์เลี้ยง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเคร่งครัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย อส.อส. ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแจ้งเหตุและเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที