MRT ประกาศใช้บัตร EMV Contactless เริ่ม 1 มิ.ย. 69

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และ BEM ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัตรโดยสารแบบเติมเงิน (บัตร MRT/MRT Plus) ในการชำระค่าโดยสารอยู่ในปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง จะยุติการรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเงินทุกสถานี และจะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV Contactless เต็มระบบ หรือหากผู้โดยสารมีบัตรเครดิต/เดบิตที่เป็น EMV Contactless อยู่แล้ว ก็สามารถใช้บัตรนั้น ๆ แตะเข้าระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทุกสาย ทั้งสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู
สำหรับผู้ที่ยังไม่ประสงค์จะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV Contactless โดยทันที รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง จะยุติการให้บริการเติมเงินเข้าบัตร MRT/MRT Plus ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 โดยผู้ถือบัตรยังสามารถใช้มูลค่าเดินทางคงเหลือในบัตรได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569
ผู้ถือบัตรแบบเติมเงิน สามารถนำบัตรโดยสารแบบเติมเงินใบเดิมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอคืนมูลค่าคงเหลือในบัตร (Refund) และหากต้องการทำบัตรแมงมุม EMV สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรได้ทันทีจนถึงสิ้นปี 2569 และเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2570 คาดว่า จะยุติการใช้เหรียญโดยสาร (Token) สำหรับผู้เดินทางเที่ยวเดียว แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบ QR Ticket แตะเข้าระบบรถไฟฟ้าแทน เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเดินทางแบบไร้รอยต่อกับ MRT ด้วย EMV Contactless อย่างเต็มรูปแบบ