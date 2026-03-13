รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.ราชปรารภ ชิดเกาะกลาง บริเวณ ซ.ราชปรารภ16 เริ่ม 15 มี.ค. – 31 พ.ค.

ประชาสัมพันธ์ รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภชิดเกาะกลางบริเวณซอยราชปรารภ16 เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อประปา สถานีราชปรารภ (OR10) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (หมอเหล็ง) สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้