หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 20.45 จุด มูลค่าซื้อขาย 60,444.59 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,409.35 จุด ปรับลง 20.45 จุด หรือ 1.43% มูลค่าการซื้อขาย 60,444.59 ล้านบาท