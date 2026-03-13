xs
ราคาทองคำครั้งที่ 34 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 78,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.17 น. ครั้งที่ 34 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,103.20 บาท