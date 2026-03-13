กทม.ติดอันดับ 8 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2026 และเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับของ Time Out Best Cities 2026 กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 8 เมืองที่ดีที่สุดในโลก และเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และอีเวนต์ระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น งาน Bangkok Art Biennale ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2026 รวมถึงความสำเร็จจากการจัดงานศิลปะระดับโลกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ส่วนในด้านกีฬา กรุเทพมหานตรเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถแข่ง Formula 1 อย่างเป็นทางการ และยังเป็นจุดรวมพลหลักของแฟนเพลงที่จะเดินทางไปงาน Tomorrowland ในเดือนธันวาคมนี้ ตอกย้ำการเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและมีสีสันยามค่ำคืนที่แข็งแกร่งที่สุด