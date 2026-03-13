‘อนาลโย’เตือน ‘กัน จอมพลัง’กรณีเสนอเอาเจ็ตสกีไปช่วยลูกเรือมยุรีนารี ชี้เป็นสิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

นายอนาลโย กอสกุล บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thaiarmedforce.com อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการทหาร สภาฯ โพสต์ระบุว่า สิ่งที่กันจอมพลังเสนอว่าจะเอาเจ็ตสกีไปช่วยลูกเรือมยุรีนารีที่ติดอยู่บนเรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
1. พื้นที่นั้นมีสงครามเกิดขึ้น แล้วมันเป็นสงครามที่รุนแรงและใหญ่กว่า #ชายแดนไทยกัมพูชา ที่กองทัพเคยอนุญาตให้กันจอมพลังวิ่งเข้าวิ่งออกมากนัก นี่ไม่ใช่เรื่องตลก
2. เรือจอดอยู่ในน่านน้ำโอมาน เป็นเขตอธิปไตยของโอมาน ถ้าโอมานไม่อนุญาตกองกำลังต่างชาติไม่ว่าจะติดอาวุธหรือไม่ ไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ แค่คิดก็เป็นไปไม่ได้แล้ว
3. ￼ด้วยความเคารพต่อทุกคน แต่คนขี่เจ็ตสกีต่อให้เก่งแค่ไหนคุณก็เอาตัวไม่รอดหรอกในสถานการณ์แบบนี้ คุณไม่ได้ถูกฝึกมา ต่อให้ถูกฝึกมาด้วยสภาพการที่เกิดขึ้น การขับเจ็ตสกีไปในที่เจออิหร่านซึ่งเชี่ยวชาญยุทธวิธีเรือเล็กแบบนี้คุณไม่รอดแน่นอน
4. ที่สำคัญคือคนขับเจ็ตสกีทุกคนเป็นพลเรือนซึ่งมาปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สงคราม จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุสัญญาเจนีวา ดังนั้นถ้า #อิหร่าน เขาจับได้ยิงพวกคุณทิ้งเขาก็ไม่ผิด
5. อย่าหาแสงมากเลยครับ หาแสงในเรื่องชายแดนก็ว่าแย่แล้ว ในเชิงระหว่างประเทศแบบนี้เราจะพังกันเข้าไปใหญ่