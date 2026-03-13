"สมชัย"ชี้ความผิดปกติของการตั้งอนุวินิจฉัย ฯ ชุดที่ 36 พร้อมแนะ กกต.มี 2 ทางเลือก

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความผิดปกติของการตั้ง อนุวินิจฉัย ฯ ชุดที่ 36
ข่าวมติ อนุวินิจฉัยฯ ชุดที่ 36 ให้ยกฟ้องปล่อยผีคดีฮั้ว สว. ยกชุด ทำให้กลับมาคิดว่า การตั้งอนุ ฯ ชุดนี้ มีอะไรผิดปกติหรือไม่
สมัยมี กกต. 5 คน เรามีอนุวินิจฉัยฯ 25 ชุด ๆละ 5 คน โดย กกต. แต่ละคนเสนอคนของตัวเองเข้าเป็นตัวแทน
สมัยมี กกต. 7 คน เรามีอนุวินิจฉัย ฯ 35 ชุด ๆ ละ 7 คน โดย กกต. แต่ละคนเสนอคนของตัวเองเข้าไปเป็นตัวแทน
เมื่อมีคดีเลือกตั้ง คณะอนุวินิจฉัย ฯ จะทำหน้าที่เหมือนองค์กรกลั่นกรองเรื่อง ก่อนส่งความเห็นผ่านรองเลขา ฯ และ เลขา ฯ สู่ที่ประชุมใหญ่ กกต. โดยเรื่องที่ส่งเข้าอนุจะเป็นการเรียงตามลำดับของอนุ ฯ แบบสุ่ม ไม่สามารถล็อกว่า เรื่องนี้ ต้องเข้าชุดนั้น ชุดนี้ได้
การให้คดีเข้าสู่อนุวินิจฉัย ฯ แบบสุ่ม จึงเป็นกลไกป้องกันการวิ่งเต้น หรือ ส่งคนเข้าไปจัดการคดีตามที่ กกต. บางคนต้องการ
พอมี คดี ฮั้ว สว. การตั้งอนุวินิจฉัย ฯ ชุดที่ 36 เพื่อมาจัดการเรื่องเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นเรื่องที่ดูผิดปกติ และ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีการร้อง 157 ต่อ กกต. ชุดเก่ายกชุด ถึงศาลอาญาทุจริตแล้ว โดยศาลให้ กกต. ตอบคำถามต่าง ๆ แต่ กกต. ก็ขอเลื่อนมาเรื่อยจนศาลไม่ให้เลื่อนและนัดฟังคำสั่งในขั้นตรวจฟ้องวันที่ 22 เมษายน 2569
กกต.ชุดใหญ่ มีเวลา 90 วันหลังจากอนุวินิจฉัยฯ มีมติ ดังนั้น จึงมี 2 ทางเลือก
1. รอหลัง 22 เมษายน 2569 แล้วค่อยเอาเข้าที่ประชุม
2. รีบประชุม รีบตัดจบ รีบประกาศความบริสุทธิ์ ให้แก่คนที่เกี่ยวข้องคดีฮั้ว สว.
ทางเลือกแรก น่าจะดูรอบคอบมากกว่า เพราะหากศาลว่าผิด ก็เป็นเรื่อง กกต. ชุดเก่า ที่เขาแต่งตั้ง อนุ ฯ ชุดที่ 36 โดยไม่เหมาะสม
ทางเลือกสอง ดูว่า ทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่ อาจจบด้วยชุดใหม่ มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
โต ๆ แล้ว คิดเองได้ครับ