ผู้ว่าฯ กทม.เผยลมเปลี่ยนทิศ-ไฟไหม้หญ้าบางเขนทำฝุ่นพุ่งสูงเช้านี้ คาดคลี่คลายใน 3 วัน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม เขตดินแดง
นายชัชชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้กลับมาสูงขึ้น พบค่าฝุ่นสีส้มประมาณ 40 เขต โดยสาเหตุหลักมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ทิศทางลมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นลมใต้ซึ่งอากาศดี เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกซึ่งพัดผ่านจุดที่มีการเผาไหม้และนำพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตฝั่งตะวันออกอย่างเขตลาดกระบัง ซึ่งยืนยันว่าฝุ่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนนี้ไม่ได้มาจากรถยนต์เนื่องจากปริมาณการจราจรน้อย แต่มาจากปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนทิศของลม
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้หญ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่คู้บอน เขตบางเขน เมื่อช่วงเย็นถึงดึกที่ผ่านมา ซึ่งกินพื้นที่กว้างกว่า 50 ไร่ และการดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากไม่มีประปาหัวแดงในพื้นที่จุดเกิดเหตุ ทำให้เกิดควันและฝุ่นละอองสะสมเติมเข้ามาในกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากปัญหาเรื่องลมเปลี่ยนทิศ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายขึ้นในช่วงสายของวันนี้เนื่องจากอัตราการระบายอากาศเริ่มดีขึ้นและมีลมแรงขึ้น แต่อาจจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอีกประมาณ 2-3 วัน ที่ฝุ่นอาจจะสูงขึ้นในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศปิดในช่วงกลางคืน จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านในช่วงเช้านี้ โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของเดือนมีนาคม เมื่อลมใต้พัดเข้ามาอย่างถาวรสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นตามลำดับ
ทั้งนี้ กทม. ได้เร่งประสานความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงทั้งฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี เพื่อลดการเผาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง