DSI สนธิกำลังตรวจค้นห้างดังกลางกรุง ยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่ากว่า 20 ลบ.

ร.ต.อ.พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกันนำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จำนวน 17 หมาย เข้าตรวจค้นพื้นที่เก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมสังเกตการณ์
ผลการตรวจค้น พบสินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า และสินค้าอื่นๆ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น CHRISTIAN DIOR, NIKE, ADIDAS, GUCCI, CHANEL, LOUIS VUITTON) เป็นต้น โดยสามารถตรวจยึดสินค้าของกลางได้จำนวนมาก มูลค่าความเสียหายประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและปกป้องประชาชนมิให้ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าปลอมยี่ห้อต่างๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสถานการณ์จัดอันดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ดีขึ้น โดยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย