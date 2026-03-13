สรรพสามิตร่วม ทร.ตรวจยึดเรือต้องสงสัยลอบขนดีเซล 2.5 แสนลิตร

นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาคที่ 1 เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรือชื่อ "บี มารุ 3" ตรวจพบการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 250,000 ลิตร จึงดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ประเมินค่าปรับรวมภาษีเป็นเงิน 5.7 ล้านบาท
อธิบดีฯ ยืนยันว่า กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบน้ำมันอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดด้านพลังงานและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน