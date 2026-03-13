"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว 16-18 มี.ค. เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 75 ปี

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรอบ 32 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2537
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอคำ เพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ และทรงพบกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา จากนั้น จะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา และ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะจัดพิธีบายศรีทูลพระขวัญ และเป็นเจ้าภาพถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ หอคำ
ในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเยือน ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทรงสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไหมและสิ่งทอโบราณของชาวลาวที่ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ เมื่อปี 2568 อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง ตลอดจนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบไป