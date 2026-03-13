โปรดเกล้าฯ โผทหารกลางปี 319 นาย โฆษก ทบ.ขึ้นรองเจ้ากรมกิจการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปี จำนวน 319 นาย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีตําแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ต.สราวุธ ชินวัตร นายทหารฝ่าย เสธ.รมว.กลาโหม ยุค นายสุทิน คลังแสง และ นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
พล.ท สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ต.ณัฐเดช จันทรางศุ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1
พล.ต.นิติ ติณสูลานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4
พล.ต.วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบก และ โฆษกกองทัพบกเป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน
พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2
พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวร เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3
พล.ต.สุขไชย สาทสถาพร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
พ.อ.บุญเสริม บุญบํารุง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
พ.อ.ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ เป็นเลขานุการกองทัพบก
กองทัพเรือ
พล.ร.ต.โชคชัย เรืองแจ่ม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ร.จ.พิสิฐ รังษีภานุรัตน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
พล.ร.ต.ชาตรี เปี่ยมศิริ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์