นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ พลเรือตรี จุมพล นาคบัว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ แถลงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ถึงการให้ความช่วยเรือไทยที่อยู่บริเวณอ่าวอาหรับ
อธิบดีกรมเจ้าท่า ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเรือมยุรีนารีถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ตัวเรือได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ ซึ่งมีลูกเรืออีก 3 คน อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับทางประเทศโอมาน ในการที่จะเข้าช่วยเหลือกู้เรือ
เมื่อถามว่า มีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในอ่าวอาหรับอีกหรือไม่ อธิบดีกรมเจ้าท่า ยืนยันว่า ไม่มีเรือไทยที่ชักธง หรือถือสัญชาติไทย อยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่มีเรือซึ่งเป็นเรือของบริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง ซึ่งจดทะเสิงคเป็นสัญชาติสิงคโปร์ จอดเทียบท่าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 2 ลำ ซึ่งลำแรกมีลูกเรือไทย 14 คน และลูกเรืออินเดีย 8 คน และลำที่ 2 เป็นลูกเรือคนไทยทั้งหมด 22 คน พร้อมยืนยันว่าเป็นเรือบริษัทของคนไทย แต่จดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ ซึ่งสถานะขณะนี้ยังมีความปลอดภัย