กรมเจ้าท่า​ยัน​ไม่มีเรือชักธงไทยตกค้างช่องแคบฮอร์มุซ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม​ และ พลเรือตรี จุมพล นาคบัว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ​ แถลงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวันศุก​ร์ที่​ 13 มีนาคม​ 2569 ถึงการให้ความช่วยเรือไทยที่อยู่บริเวณอ่าวอาหรับ​

อธิบดีกรมเจ้าท่า​ ระบุว่า​ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเรือมยุรี​นารี​ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ตัวเรือได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ ซึ่งมีลูกเรืออีก 3 คน อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการค้นหาและช่วยเหลือ​ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับทางประเทศโอมาน​ ในการที่จะเข้าช่วยเหลือกู้เรือ

เมื่อถามว่า มีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในอ่าวอาหรับอีกหรือไม่ อธิบดีกรมเจ้าท่า ยืนยันว่า​ ไม่มีเรือไทยที่ชักธง​ หรือถือสัญชาติไทย​ อยู่ในบริเวณดังกล่าว​ แต่มีเรือซึ่งเป็นเรือของบริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง​ ซึ่งจดทะเสิงคเป็นสัญชาติสิงคโปร์ จอดเทียบท่าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 2 ลำ ซึ่งลำแรกมีลูกเรือ​ไทย​ 14 คน และลูกเรืออินเดีย 8 คน​ และลำที่​ 2 เป็นลูกเรือคนไทยทั้งหมด 22 คน พร้อมยืนยันว่าเป็นเรือบริษัทของคนไทย​ แต่จดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ ซึ่งสถานะขณะนี้ยังมีความปลอดภัย