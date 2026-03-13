นายกฯ ส่งตัวแทนรับหนังสือเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขอบรรจุนโยบายลดสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มอบหมาย นายวราวุธ ศิลปอาชา สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายนิกร จำนง สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ต้อนรับนายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพฯ ตัวแทนมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมคณะเหยื่อเมาแล้วขับ ที่เข้ายื่นหนังสือขอให้พรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพิจารณาบรรจุนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งขึ้น
ทั้งนี้ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพฯ ระบุว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกในฐานะประชาชนที่ทำงานรณรงค์ลดความสูญเสียบนท้องถนนจากอุบัติเหตุมาเป็นเวลานาน ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายทางการเมือง หรือมีพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองใดๆ เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงออกเพื่อหวังจะเห็นนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับความสำคัญจากรัฐบาลที่บริหารประเทศ
นายวราวุธ กล่าวว่า ตนจะได้ประสานกับทีมยกร่างนโยบายรัฐบาลเพื่อให้บรรจุเรื่องดังกล่าวนี้ เพราะอัตราคนประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนกลายเป็นคนพิการและอยู่ในวัยทำงานยิ่งทำให้คนในวัยทำงานลดน้อยลงไปอีก เรื่องนี้จึงถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องป้องกัน เมื่อนำไปอยู่ในนโยบายรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้บอกไว้ว่าหากกระทรวงใดต้องการแก้กฎหมายอะไรให้ส่งมาที่พรรคภูมิใจไทยแล้วจะใช้กลไกของสภาทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะสามารถแก้ไขกฎหมายหรือผลักดันกฎหมายได้หลายฉบับ
นายวราวุธ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่าตนจะได้ไปอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม หากได้ไปอยู่จริง สิ่งที่จะให้ความสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อไม่ให้คนทำงานเกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นคนพิการ ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน และให้คำมั่นว่าวันนี้ฝ่ายการเมือง พวกเราในพรรคภูมิใจไทย ซึ่งครอบครัวศิลปอาชาก็ทำงานกับพี่น้องคนพิการมานาน ตั้งแต่สมัยพ่อบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 แล้ว ดังนั้นเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย พี่น้องคนพิการมีศักยภาพ มีพลังสมอง มีความสามารถในหลายมิติมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงจะบรรจุเรื่องโรดเซฟตี้ในนโยบายของรัฐบาล