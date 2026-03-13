เนปาลใช้มาตรการขายก๊าซครึ่งถัง สกัด ปชช.แห่ซื้อกักตุน

บรรษัทน้ำมันแห่งเนปาล (NOC) ออกคำสั่งให้โรงงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม จำหน่ายก๊าซในปริมาณครึ่งถังแก่ผู้บริโภค เพื่อป้องกันการแห่ซื้อกักตุน
มาตรการใหม่นี้จะครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานในครัวเรือน โรงแรม และร้านอาหาร โดย NOC ระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและป้องกันปัญหาขาดแคลน แม้ว่าการนำเข้าก๊าซจะยังไม่ได้รับผลกระทบก็ตาม
คณะกรรมการบริหารของบรรษัทน้ำมันแห่งเนปาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ซึ่งเป็นการนำมาตรการเดียวกับที่เคยใช้ในช่วงวิกฤตพลังงานเมื่อปี 2558 และ 2563 กลับมาใช้ใหม่ โดยในขณะนั้นเนปาลประสบภาวะขาดแคลนก๊าซหุงต้มอย่างหนัก
NOC ยืนยันว่า การจัดส่งก๊าซจากอินเดียยังคงเป็นปกติ แต่กระแสการแห่ซื้อด้วยความตื่นตระหนกในเขตหุบเขากาฐมาณฑุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น จนปรากฏเป็นภาพแถวยาวเหยียดตามจุดจำหน่ายก๊าซ หลังจากร้านขายของชำในพื้นที่ไม่สามารถจัดหาก๊าซมาจำหน่ายได้เพียงพอ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและบรรษัทได้ร่วมหารือกันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ไม่สามารถหาซื้อก๊าซได้มานานหลายสัปดาห์ จึงตัดสินใจให้จำหน่ายก๊าซในปริมาณ 7.1 กิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป แทนปริมาณปกติที่ 14.2 กิโลกรัม พร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการกักตุน