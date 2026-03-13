'ซิตี้แบงก์' สั่งปิดสาขาส่วนใหญ่ใน UAE ชั่วคราว หลังสงครามตะวันออกกลางลุกลาม

ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank) เตรียมปิดสาขาและศูนย์การเงินส่วนใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จนถึงวันที่ 14 มีนาคม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า ตามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารเมื่อวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น และทำให้ธนาคารหลายแห่งเริ่มส่งพนักงานกลับบ้าน
อย่างไรก็ตาม สาขาที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า Mall of the Emirates ใจกลางนครดูไบ จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และไม่รวมอยู่ในมาตรการปิดสาขาครั้งนี้ พร้อมทั้งมีแผนเปิดสาขาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 16 มีนาคม
นอกจากนี้ ซิตี้แบงก์ยังระบุว่า บริการธนาคารทางโทรศัพท์ Citiphone ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะนี้ให้บริการได้อย่างจำกัด และการดำเนินการเกี่ยวกับเช็คอาจเกิดความล่าช้า
เมื่อต้นสัปดาห์ ซิตี้แบงก์ได้แจ้งให้พนักงานอพยพออกจากสำนักงานในศูนย์การเงินนานาชาติดูไบ (Dubai International Financial Centre - DIFC) และย่าน Oud Metha ในดูไบ พร้อมให้พนักงานทำงานจากที่บ้านจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
มาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในภาคธนาคาร หลังจากอิหร่านขู่ว่าจะโจมตีผลประโยชน์ด้านการธนาคารของประเทศในอ่าวอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ และอิสราเอล
ขณะเดียวกัน ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกอีกแห่ง ได้ปิดสาขาทั้งหมดในกาตาร์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศใหม่ โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า