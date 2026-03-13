xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -16.34 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,716.82 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 16.34 จุด หรือ -1.14% ที่ระดับ 1,413.46 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,716.82 ล้านบาท