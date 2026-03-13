xs
ครึ่งเช้าราคาทองปรับ 8 ครั้ง [-250] รูปพรรณขายออก 78,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า (ณ เวลา 12.20 น.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,650 บาท ขายออกบาทละ 77,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 76,103.20 บาท ขายออกบาทละ 78,650 บาท