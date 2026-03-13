สตช.เด้งรับมติ ครม.ออก 5 มาตรการประหยัดพลังงาน รับมือผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการขับเคลื่อนตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจขยายตัวและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นไปในการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งมาตรการด้านต่างๆ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ โดยงานป้องกันปราบปราม การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ปฏิบัติไปตามหลักการจัดผลัดการปฎิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุม เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ยังคงสามารถตอบสนองต่อการแจ้งเหตุและเข้าระงับเหตุได้ทันต่อสถานการณ์
สำหรับงานบริการประชาชน อาจปรับลดข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของภารกิจ พิจารณาให้มีการยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการเดินทางและปริมาณเจ้าหน้าที่ที่ทำการ ส่วนงานอื่น ๆ ให้หัวหน้าหน่วยพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน โดยให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ออก 5 มาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่
1. มาตรการส่วนบุคคล เช่น การลดการใช้พลังงานในเคหสถาน ยานพาหนะส่วนตัวหรือทางราชการ หากจำเป็นต้องเดินทางให้พิจารณาเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
2. มาตรการในสถานที่ปฏิบัติราชการ เช่น การใช้แสงสว่างและการเปิดเครื่องปรับอากาศในสถานที่ปฏิบัติราชการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับจำนวนข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติราชการ, บูรณาการข้าราชการตำรวจภายในหน่วยโดยให้ปฏิบัติราชการในสถานที่เดียว หรือลดจำนวนห้อง ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
3. มาตรการปฎิบัติราชการในภาพรวมของหน่วย เช่น การงดหรือหลีกเลี่ยงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือเดินทางไปราชการต่างประเทศ, การงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจหน่วย โดยพิจารณาเปลี่ยนเป็นการตรวจหน่วยผ่านระบบออนไลน์เป็นการทดแทน ยกเว้นกรณีที่จำเป็น
4. กรณีสถานศึกษาหรือหน่วยฝึกอบรม ให้ปรับการเรียนการสอน ฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้พลังงานและการเดินทางของข้าราชการตำรวจแต่ละหน่วย รวมทั้งในการประชุม สัมมนา ของแต่ละหน่วยด้วย
5. กำหนดการแต่งกายของตำรวจที่มาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางนี้ ประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟท์ กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ