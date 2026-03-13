ผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ลั่น! ปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อ ขู่โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังขึ้นดำรงตำแหน่ง ภายหลังการลอบสังหารบิดา อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี และสมาชิกครอบครัวหลายคน จากการโจมตีของสหรัฐอเมริกา และ อิสราเอล
แถลงการณ์ดังกล่าวออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Press TV โดยคอเมเนอี เรียกร้องให้ประชาชนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว พร้อมประกาศว่า การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก จะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อกดดันศัตรูของอิหร่าน
ผู้นำสูงสุดอิหร่านยังระบุว่า ฐานทัพของสหรัฐฯ ในภูมิภาคควรถูกปิดทันที หากไม่ดำเนินการก็อาจตกเป็นเป้าการโจมตี พร้อมย้ำว่า แม้อิหร่านยังเชื่อมั่นในมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาคจะยังคงดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ คอเมเนอี ระบุว่า กลุ่มติดอาวุธในเยเมนจะมีบทบาทร่วมในภารกิจดังกล่าว ขณะที่กลุ่มติดอาวุธในอิรัก ก็พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิวัติอิสลามเช่นกัน
ผู้นำสูงสุดอิหร่านยังกล่าวขอบคุณกองทัพอิหร่านที่ช่วยปกป้องประเทศจากการถูกครอบงำและการแตกแยกในช่วงที่เผชิญการโจมตี พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไป