กองทัพเรือเกาะติดการช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทย พร้อมดูแลกลุ่มเรือไทย

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงการช่วยเหลือลูกเรือสินค้าที่ถูกโจมตี ว่า กองทัพเรือมุ่งเน้นประสานการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในเรือมยุรีนารีอีก 3 คน ตามช่องทางการทูตของทหารเรือเท่านั้น เพราะในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร จึงใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือโอมาน
โดยหน่วยงานหลักที่ช่วยเหลือเป็นกระทรวงต่างประเทศ แต่กองทัพเรือก็จะทำหน้าที่ในการประสานงานช่วยเหลือเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยมีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวว่าในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซมีความตึงเครียดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน หรือภาคเอกชน โดยให้คำแนะนำว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
ส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยของเรือสินค้า โดยส่วนตัวตนไม่เข้าใจเรื่องประกันภัยมากนัก แต่ในสถานการณ์ที่มีการสู้รบ บริษัทเรือคงต้องพูดคุยกับบริษัทประกัน พร้อมย้ำอีกครั้งว่า กองทัพเรือได้มีการขยายวงในการดูแล 3 กลุ่ม คือ เรือสัญชาติไทยติดธงชาติไทย เรือไทยจดทะเบียนต่างประเทศ และเรือสัญชาติอื่นที่มีลูกเรือไทย
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ที่กองบัญชาการกองทัพเรือได้มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในช่วงเช้าผู้บัญชาการเหล่าทัพได้มีการพูดคุย ผู้บัญชาการทางทหาร ที่คาดว่าอาจจะมีการหารือในเรื่องการประเมินสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง รวมถึงการช่วยเหลือลูกเรือไทย