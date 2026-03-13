"เท้ง" ระบุ มติอนุ กกต.คดีฮั้ว สว.ไม่มีคนผิด ค้านสายตาประชาชน

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ของ กกต. มีมติเสียงข้างมาก ค้านมติของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ชี้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. 229 คน ไม่มีความผิด ว่า เป็นสิ่งที่ค้านสายตาประชาชน ซึ่งผลสรุปจากคณะอนุฯออกมาแล้ว ต่อไปก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ชุดใหญ่ ซึ่งยังคงติดตามในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงคาดหวังว่า กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ในส่วนของพรรคประชาชน นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน ก็ตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการเลือก สว. ที่ผ่านมา และพรรคเตรียมการที่จะดำเนินการต่อไป