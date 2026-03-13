"พระปกเกล้าโพล" เผย ปชช. 74.4% รับได้ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ต้องเลือกตั้งใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ทัศนะประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,908 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 74.4 ระบุ รับได้ หากเกิดกรณีสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ขณะที่อีกร้อยละ 25.6 ระบุ รับไม่ได้
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค ในคำถาม "หากเกิดกรณีสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ท่านรับได้หรือไม่" พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ตอบว่า รับได้ ร้อยละ 66.3 ขณะที่ร้อยละ 33.7 ระบุว่า รับไม่ได้
ส่วนภาคกลาง มีผู้ตอบว่า รับได้ ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 43.7 ขณะที่ร้อยละ 56.3 ระบุว่า รับไม่ได้ ภาคตะวันออกมีผู้ตอบว่า รับได้ ร้อยละ 64.4 และ รับไม่ได้ ร้อยละ 35.6
ส่วนภูมิภาคที่มีสัดส่วนผู้ตอบว่า รับได้ อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 72.2 และ ร้อยละ 27.8 ระบุว่า รับไม่ได้ ตามด้วยภาคเหนือ มีผู้ตอบว่า รับได้ ร้อยละ 68.0 และ รับไม่ได้ ร้อยละ 32.0, ภาคใต้ มีผู้ตอบว่า รับได้ สูงที่สุดที่ร้อยละ 75.7,ร้อยละ 24.3 ระบุว่า รับไม่ได้
ผลการสำรวจในคำถาม "ท่านอยากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาใดมากที่สุด" พบว่า ร้อยละ 25.8 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นและเพิ่มรายได้ของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 21.7 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร้อยละ 16.4 ระบุ ความมั่นคง ชายแดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ร้อยละ 14.9 ระบุ แก้ปัญหาความปลอดภัยและอาชญากรรม (เช่น ยาเสพติด สแกมเมอร์ การพนันออนไลน์) ขณะที่ร้อยละ 11.1 ระบุ ปฏิรูประบบราชการและจัดการกับปัญหาคอรัปชัน และร้อยละ 10.1 ระบุ แก้ปัญหาทางการเมือง เช่น แก้รัฐธรรมนูญ ตามผลของการลงประชามติ