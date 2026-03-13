PSL เจ้าของเรือ "มยุรีนารี" แจงไม่มีคำเตือนห้ามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เจ้าของเรือ "มยุรีนารี" ออกแถลงการณ์ถึงกระบวนการตัดสินใจเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ว่าบริษัทได้ประเมินการเดินเรืออย่างรอบด้าน พร้อมกับได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางทะเล บริษัทประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน
โดยประเมินว่าสามารถเดินเรือผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ โดยเพิ่มมาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยลูกเรือทราบถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในภูมิภาค
ทุกการเดินทางของเรือมยุรีนารี ทางบริษัทได้ทำประกันภัยและกรมธรรม์คุ้มครองการเดินทาง และแจ้งหน่วยงานต่างๆ โดยตลอด ซึ่งในขณะนั้นไม่มีคำเตือนที่ระบุเป็นการเฉพาะว่าไม่ควรเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น PSL จึงเห็นว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ขณะนั้น
ก่อนและระหว่างการเดินเรือ เรือมยุรีนารีได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางทะเลและข้อกำหนดการรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงติดต่อสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) กองทัพเรือไทย และศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยทางทะเลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาตลอด
นอกจากนี้ บริษัทยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดกับการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือที่ยังสูญหายทั้ง 3 คน รวมถึงจะดูแลสวัสดิภาพของลูกเรือ 20 คน ซึ่งบริษัทได้จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในโอมาน และอยู่ระหว่างการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อนำลูกเรือทั้ง 20 คน เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยในเร็ววันนี้