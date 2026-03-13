xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงหนัก ที่ระดับ 32.17 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (13 มี.ค. 69) ที่ระดับ 32.17 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงหนักจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 31.85 บาทต่อดอลลาร์