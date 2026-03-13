กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 69.4 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 63.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 60.3 มคก./ลบ.ม.
4. เขตมีนบุรี 57.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตวังทองหลาง 55 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหลักสี่ 53.4 มคก./ลบ.ม.
7. เขตลาดพร้าว 52.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 52.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบึงกุ่ม 52 มคก./ลบ.ม.
10. เขตราชเทวี 50.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคันนายาว 50 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสะพานสูง 49.5 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 42.3 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพตะวันออก 45.8 - 69.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพกลาง 38.7 - 55 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพใต้ 32.5 - 52.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนเหนือ 34.8 - 44.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 28.8 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ