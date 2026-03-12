xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +22.46 จุด มูลค่าซื้อขาย 64,480.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 22.46 จุด หรือ +1.60% ที่ระดับ 1,429.80 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 64,480.20 ล้านบาท