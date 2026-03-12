สรรพสามิตออกมาตรการด่วน คุมเข้มเส้นทางขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ

นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตสั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองรับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ป้องกันการลักลอบส่งออกการกักตุน และการกระทำผิดกฎหมายที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยออกมาตรการเร่งด่วน เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ครอบคลุมคลังน้ำมัน โรงกลั่น ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมัน โดยเน้นการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด เพื่อลดช่องว่างการกระทำผิดและสกัดกั้นการนำน้ำมันออกนอกระบบ
กรมสรรพสามิตยังได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายมาตรการเฝ้าระวังทางทะเลโดยประสานความร่วมมือกับ กองทัพเรือไทย และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งน้ำมันตามแนวชายฝั่งและเส้นทางทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน กรมสรรพสามิตได้นำรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ลงปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมัน ณ จุดจำหน่ายและพื้นที่เฝ้าระวังแบบหน้างาน สามารถตรวจพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่ามีการควบคุมมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเข้มงวด
อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวย้ำว่า กรมสรรพสามิต ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ และปกป้องประชาชนจากการฉวยโอกาสในช่วงสถานการณ์พลังงานผันผวน