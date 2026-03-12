นายกฯ มอบ "สีหศักดิ์" คุยทูตอิหร่าน รอฟังเหตุผลโจมตีเรือไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามช่วยชีวิต 3 ลูกเรือมยุรีนารี ที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ ประเทศอิหร่าน ว่า ต้องระดมทุกสรรพกำลังไปช่วยชีวิตลูกเรือ ซึ่งหวังว่าลูกเรือทั้งหมดจะมีความปลอดภัย
ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่า เหตุใดเรือสินค้าสัญชาติไทยจึงสัญจรผ่านช่องแคบ ทั้งที่มีการประกาศเตือนการโจมตีแล้ว นายกรัฐมนตรี ระบุว่า บางข่าวบอกว่าเตือนแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการเดินเรือเป็นอย่างไร และเขาจะเชื่อฟังใคร ซึ่งอาจจะเป็นน่านน้ำสากลหรือไม่ เนื่องจากเรืออยู่ในช่องที่เป็นอ่าวเข้าไป ซึ่งต้องรอความชัดเจน อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ของไทยปลอดภัย ก็ถือว่ายังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่ อีกทั้งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตในการเข้าไปดูแลให้ถึงตัว แต่ก็ทราบว่าใช้เวลามากในการเดินทาง ซึ่งได้ประสานกับประเทศที่ดูแลลูกเรือเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่าทางการไทยจะทำหนังสือไปยังอิหร่านเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่วนการเชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เข้ามาชี้แจงนั้น ได้มอบมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ ส่วนจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทย- อิหร่านหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ต้องดูที่เหตุผลว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการเข้ามาทำร้ายเรือของไทยไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
ส่วนบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของเรือสินค้า ได้ติดต่อชี้แจงเพิ่มเติมกับรัฐบาล หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คงมีการติดต่อกับกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบ