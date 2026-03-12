"โสภณ" เผยมติ ภท.เสนอชื่อนั่งประธานสภาฯ ลั่นขอพิสูจน์ด้วยผลงาน

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติเสนอชื่อตนในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ สส.ลพบุรี เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งหลังจากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่ 14 มีนาคม แล้วเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ส่วนตนจะเป็นได้เป็นหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ
ส่วนเหตุผลที่เสนอชื่อตน และนางสาวมัลลิกา นายโสภณ กล่าวว่า เป็นเรื่องของความเหมาะสม ซึ่งกรรมการบริหารพรรค เห็นว่าทั้งตน และนางสาวมัลลิกามีความเหมาะสมสามารถทำงานได้ ซึ่งตนมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ย้ำว่าไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำงานได้ด้วยความตั้งใจ เป็นคนทำอะไรเล่นๆ ไม่เป็น
สำหรับรายชื่อคนที่จะมาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ของพรรคเพื่อไทยนั้น นายโสภณ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเสนอใคร ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทย
ส่วนการที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าประธานวุฒิสภา เป็นคนบุรีรัมย์ และประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนบุรีรัมย์อีก นายโสภณ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ตนไม่เกี่ยวข้องกับประธานวุฒิสภา เพราะเป็นเรื่องการทำงานของวุฒิสภา แต่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถ้าไม่ได้เสียงข้างมาก ตนก็ไม่มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อ ถ้าตนเป็น สส.บุรีรัมย์ แล้วไม่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นเรื่องของสังคมต้องมอง แต่ถ้าพรรคเห็นว่าตนเหมาะสม เข้าไปแล้วทำงานได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอให้พิสูจน์กันตอนทำงาน
ส่วนจะเป็นการกินรวบระหว่างสภาสูงกับสภาล่างหรือไม่นั้น นายโสภณ กล่าวว่า กินรวบหรือไม่กินรวบอยู่ที่การทำงาน จะต่างจังหวัดต่างอะไรถ้าทำงานแบบกินรวบก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ทุกอย่างอยู่ที่การทำงาน และต้องพิสูจน์ด้วยการทำงานเท่านั้น
เมื่อถามว่า หนักใจหรือไม่ที่ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน นายโสภณ กล่าวว่า ไม่หนักใจ ทุกฝ่ายทำหน้าที่ ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของเขา รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของเขา ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติต่างคนต่างทำหน้าที่ ในส่วนของประธานสภาฯมีหน้าที่ควบคุมการประชุม