กกต.ปล่อยผี! คดีฮั้ว สว. 229 คน ไม่มีใครผิด

รายงานข่าวจาก กกต. ระบุถึงความคืบหน้าในคดีฮั้ว ส.ว. ระบุว่า ตามที่ กกต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่ 26 เป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต.เป็นประธาน และสรุปสำนวน กล่าวหาว่ากระทำความผิด จำนวน 229 ราย ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน 138 ราย กรรมการบริหารพรรคการเมือง สส. สมาชิกพรรคการเมือง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 91 ราย
ต่อมา กกต. โดยนายอิทธิพร บุญประคอง อดีตประธาน กกต. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 โดยลงนามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ประกอบด้วย
1. นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษา กกต.
2. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
3. นายนันทศักดิ์ พูลสุข อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
4. นายเชาวนะ ไตรมาศ อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
5. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. นายธัชสกล พรหมจมาศ อดีตที่ปรึกษา กกต.
7. ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน
โดยให้มีอำนาจพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา สำนวนส่วนกลางที่ 87 หรือคดีฮั้ว ส.ว.นั่นเอง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นความพยายามทำให้คดีที่ผ่านการพิจารณามาแล้วล่าช้า และจะทำให้ผู้ต้องหาบางส่วนหลุดพ้นคดี โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวพรรคกับพรรคการเมืองใหญj
ล่าสุดมีรายงานว่าอนุกรรมการคณะที่ 36 ได้ประชุมพิจารณา มีมติ 5 : 2 เห็นค้านกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลาง ชุดที่ 26 ระบุว่าทั้ง 229 คน ไม่มีมูลความผิด โดยเสียงข้างน้อย 2 เสียง เห็นว่า ควรชี้มูล 134 คน ในกลุ่ม ส.ว. ปัจจุบัน 138 คน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทำความเห็นเสนอมติต่อ กกต.ชุดใหญ่ 7 คน