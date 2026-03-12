"อนุทิน-จุลพันธ์" ร่วมแถลงจบดีลพรรคร่วมฯ ภท.+พท.+9 พรรคเล็ก ไร้ชื่อ กธ.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังมีการประชุมพรรค และหารือร่วมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้นำรายชื่อที่จะเสนอให้เข้ารับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มามอบให้กับทางพรรคภูมิใจไทย ซึ่งในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้ จะมีพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และคาดว่าในวันที่ 15 มีนาคม ก็จะมีการประชุมสภาฯ ซึ่งมีวาระในการนำเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นประธาน และรองประธานสภาฯ
โดยวันนี้นอกจากจะมีการส่งรายชื่อมาแล้ว ก็มีการหารือเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการทำงานว่าหลังจากนี้ทั้งสองพรรคจะดำเนินการอย่างไร แต่คิดว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูด ต้องรอให้มีการลงมติที่ประชุมสภาฯ และมีการโปรดเกล้าฯ ให้มีประธานสภาฯ รวมถึงกระบวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะแถลงในวันนี้ คือการบอกว่าเรามีพรรคร่วมรัฐบาลครบถ้วนแล้ว คือพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคเล็กอีก 9 พรรค คาดว่ามีจำนวน สส. ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการบริหารงาน ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ และการบริหารประเทศ ดูแลรับใช้ประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยรายชื่อที่จะมีการเสนอให้รับเลือกเป็นประธานและรองประธานสภาได้หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า ต้องรอตอนที่เสนอชื่อ เพราะเป็นมารยาท ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อ ก็ต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ หากเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นผู้มีอาวุโส ได้รับการยอมรับจากบรรดา สส. และรอบรู้ระเบียบข้อบังคับ ข้อกฎหมายในระดับหนึ่ง ส่วนการที่ สส. ในสภาฯ มีคนรุ่นใหม่จำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องมีรองประธานสภาฯ ที่เป็นคนรุ่นใหม่รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ให้รอวันประชุมสภาฯ
ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ยืนยันว่าอยู่ที่ประมาณ 291 เสียง เมื่อถามย้ำว่า หากพรรคกล้าธรรมโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี จะให้พรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า วันนี้เราชัดเจนแล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีเท่านี้ เนื่องจากจำนวน สส. มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารประเทศและการดำเนินการต่าง ๆ ในสภาแล้ว และยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยส่วนตัว พร้อมยอมรับว่า การที่คนเคยรัก ต้องมากลายเป็นฝ่ายค้าน ก็ไม่ได้ชอบความรู้สึกนี้ แต่ก็มีเหตุผล บางอย่างมันก็ฝืนไม่ได้ แต่ความเป็นเพื่อน ความผูกพัน ความรักกันยังมีอยู่ แต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน การเมืองก็เป็นแบบนี้ อย่างวันนี้ "หนูกับหนิม" ก็ยังมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งวันนี้ต้องมาทำงานร่วมกันแล้ว ความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็คงเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ส่วนการที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมที่จะตรวจสอบนายอนุทิน ในประเด็นต่าง ๆ มีการเตรียมพร้อมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง เรื่องการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าพรรคฝ่านค้านหรือใครก็ตามที่มีข้อกังวลสงสัย ตนก็ต้องพร้อมตอบ และเป็นแบบนี้มาตลอด
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้น จะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรม นานอนุทิน ยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงคำจำกัดความจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นแนวทางการดำเนินงาน หากใครมีปัญหาไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องยอมจำนนกับแนวทางนี้ และไม่มีการขอเปลี่ยนตัวผู้ที่มีการเสนอชื่อมาเพราะความไม่ชอบใจส่วนตัวแน่นอน เพราะเราทำงานรับใช้บ้านเมือง ไม่ใช่รับใช้อารมณ์ส่วนตัว
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้เสนอรายชื่อไปยังพรรคภูมิใจไทยแล้ว รอให้ถึงกำหนดการประชุมสภาฯ ในวันอาทิตย์นี้ก็จะทราบเองว่ามีใครบ้าง ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรียังไม่มีรายชื่อ ให้เป็นไปตามขั้นตอน รอให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีและมีการโปรดเกล้าฯ ก่อน แล้วจึงจะมีการคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยได้มีมติให้กรรมการบริหารพรรคส่วนหนึ่ง คือตน เลขาธิการ และรองเลขาธิการพรรค เป็นผู้คัดสรรและรับฟังความคิดเห็นในการส่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และวันนี้ก็ได้นำรายชื่อผู้ที่จะเข้าไปรับเลือกรองประธานสภาฯ ส่วนเรื่องโควต้ารัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องหลักของเรา ให้เป็นไปทีละขั้นตอน