ทองปรับแล้ว 19 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 78,750 บาท

ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 19 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,750 บาท ขายออกบาทละ 77,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 76,194.16 บาท ขายออกบาทละ 78,750 บาท