พาณิชย์ระดมความเห็นแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ โดยเชิญผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมะพร้าวกว่า 15 ราย เข้าหารือ เพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงของตลาดและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานาน
ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก คุณภาพผลผลิตบางส่วนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงข้อจำกัดในการรับซื้อของโรงงานคัดแยกและอุตสาหกรรมแปรรูป
ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติหรือธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีเข้ามาดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมของไทยเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อกลไกตลาด
ทั้งนี้ การหารือได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมทั้งระบบ โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การปรับโครงสร้างราคาที่เหมาะสม การยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อลดการถูกปฏิเสธนำเข้า การควบคุมกระบวนการแปรรูปให้ได้มาตรฐานและปลอดสารปนเปื้อน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดพรีเมียม
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกิจที่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจอำพราง หรือการใช้นอมินีของคนต่างด้าว เพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างประเทศ
นางศุภจี ย้ำว่า การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด จึงต้องมีการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงาน เพื่อนำแนวทางที่ได้จากการหารือไปปรับใช้กับสินค้าเกษตรอื่นของไทยในอนาคตด้วย
ด้านนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางโครงสร้างอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมยืนยันว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
สำหรับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยผู้กระทำผิดอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000–1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนคำสั่งศาล อาจถูกปรับรายวัน ๆ ละ 10,000–50,000 บาท จนกว่าจะเลิกการกระทำผิด
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังระบุด้วยว่า จากปัจจัยด้านตลาดและแนวโน้มความต้องการบริโภคในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงอากาศอุ่นขึ้น คาดว่า ราคามะพร้าวน้ำหอมมีแนวโน้มทยอยปรับตัวดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนข้างหน้า