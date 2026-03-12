รัฐบาลกำชับติดตามช่วยเหลือ นทท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า รัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและรักษาความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานเชิงรุกของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2569 ได้มีการอำนวยความสะดวกและได้ประสานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบสะสมแล้ว จำนวน 4,525 ราย ผ่านกลไกการทำงานหลัก 3 ช่องทาง ได้แก่
- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) ซึ่งประจำอยู่ในท่าอากาศยานหลัก 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ได้ประสานเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว รวม 2,833 ราย
- ศูนย์ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (ศตท.) ผ่านสายด่วน 1672 ให้การประสานฯ จำนวน 918 ราย
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในพื้นที่ 32 จังหวัด ให้การประสานฯ จำนวน 774 ราย
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า เพื่อให้การประสานและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนด 5 แนวทางสำคัญในการติดตามสถานการณ์และประสานงาน ประกอบด้วย
ด้านที่พัก ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พักเพื่อจัดหาห้องพักในราคาพิเศษ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วม 74 แห่ง ใน 9 จังหวัด
ด้านการอำนวยความสะดวก เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ TAC ประจำท่าอากาศยานหลักทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
ด้านข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้ เพื่อลดความสับสนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสายการบิน เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีอย่างรวดเร็ว
ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้อำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่าน พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอดการเดินทางและการพำนักในประเทศไทย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการติดตามสถานการณ์เพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด