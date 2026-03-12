"สุรศักดิ์" หนุนแยกกระทรวงกีฬา เพื่อมุ่งพัฒนาด้านกีฬาโดยตรง

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีการแยกกระทรวงการท่องเที่ยว ไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เหลือเพียงแค่กระทรวงกีฬา ว่า ตนเห็นด้วยกับการแยกกระทรวง เพราะวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเนื้องานเดียวกัน ขณะเดียวกัน โบราณสถานหลายแห่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว และหากแยกไปเป็นกระทรวงกีฬาอย่างเดียว การพัฒนาด้านกีฬาก็น่าจะชัดเจนขึ้น เพราะเป็นการมุ่งเน้นด้านกีฬาโดยตรง
ส่วนจะทำให้กระทรวงดูมีขนาดเล็กลงหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คิดว่าด้วยประสิทธิภาพสำคัญกว่าเรื่องของขนาด ว่าเล็กหรือใหญ่ ถ้าใหญ่แล้วทำงานได้ไม่มีศักยภาพ แต่เล็กแล้วมีศักยภาพ ก็อาจจะมุ่งเน้นเรื่องงานได้ถูกต้องกว่า
เมื่อถามว่า ได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ในพรรคแล้วหรือยัง นายสุรศักดิ์ ระบุว่า ยังไม่สรุป เพราะอย่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย บอกว่าต้องรอโหวตนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วจึงจะพิจารณาว่าคณะรัฐมนตรีจะเป็นใครบ้าง ก็ตามที่ทุกคนพูด