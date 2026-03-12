'ดีอี'เผย 5 เดือนใช้ AI ปิดกั้น URLs ผิดกฎหมายแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ เปิดเผยถึงผลการดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URLs ผิดกฎหมาย โดยยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URLs ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มิจฉาชีพใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์
โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 กระทรวงดีอี ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URLs ผิดกฎหมายแล้วจำนวน 437,473 รายการ เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่า URLs ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ มีการปิดกั้นมากที่สุด จำนวน 362,482 รายการ รองลงมา คือ URLs ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 41,850 รายการ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 13,734 รายการ ซื้อ-ขายกัญชา จำนวน 4,841 รายการ ค้าประเวณี จำนวน 2,148 รายการ อาวุธปืน จำนวน 3,797 รายการ และอื่นๆ (บิดเบือน หลอกลวง หมิ่นสถาบัน hate speech อนาจาร ฯลฯ) จำนวน 8,621 รายการ
ทั้งนี้ กระทรวงดีอี ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI จากโครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ค่าความแม่นยำ ก่อนผ่านกระบวนการ API เข้าสู่แพลตฟอร์ม WebD ซึ่งเร่งรัดกระบวนการระงับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย จากที่ต้องใช้บุคลากรในการตรวจสอบช่วยให้ร่นระยะเวลาการทำงาน และสามารถตรวจจับ URLs ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้น ก่อนสร้างคำร้องต่อศาลแบบ Paperless รวมทั้งพัฒนาระบบ "Suspend" เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบ "URL Checker" ตรวจสอบการปิดกั้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สามารถดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ เว็บไซต์ และ URLs ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พนันออนไลน์ได้กว่า 362,000 รายการ