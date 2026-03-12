นายกฯ ยัน กต.-คมนาคม ประสานช่วย 3 ลูกเรือไทยที่สูญหายเต็มที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทย ที่สูญหาย หลังเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย ชื่อ "มยุรีนารี" ถูกโจมตี ขณะเดินเรือในทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ได้ประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าได้รับรายงานว่าลูกเรือไทยทั้ง 3 คนปลอดภัยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตอนนี้ได้รับรายงานในภาพรวม โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานงานให้เกิดความสะดวกที่สุดในการดูแลลูกเรือไทยที่อยู่ในเรือมยุรีนารี