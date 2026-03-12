DSI แจ้งข้อกล่าวหา "ชนนพัฒฐ์" คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ฝากขังผัดแรก-ค้านประกันตัว

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เดินทางมากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ และฟอกเงิน พนักงานสอบสวนได้นัดให้มาพบ ตามหมายเรียกครั้งที่ 1 วันนี้ เวลา 11.00 น.
นายชนนพัฒฐ์ เปิดเผยว่า มั่นใจในพยานหลักฐาน และความบริสุทธิ์ใจ ส่วนการออกหมายเรียกครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อปี 2562 พร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับประเด็นการถูกยึดทรัพย์จาก ปปง. ตัวเองไม่มีความกังวล พร้อมทยอยชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมด
จากนั้น เวลา 14.06 น. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำตัว นายชนนพัฒฐ์ ส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา พร้อมค้านประกันชั้นสอบสวน ต้องไปยื่นประกันในชั้นศาลต่อไป