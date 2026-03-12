กปน.ขานรับมติ ครม.เดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน คงมาตรฐานบริการ ปชช.

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ได้กำหนดแนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26–27 องศาเซลเซียส และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานอย่างน้อย 30 นาที ส่งเสริมการแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น สวมเสื้อแขนสั้น งดสูท หรือเนกไทในวันทำงานปกติ (ยกเว้นงานพิธีการ) ปิดไฟและหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน พร้อมใช้อุปกรณ์ในโหมดประหยัดพลังงาน สนับสนุนการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟต์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนใช้รถร่วมกัน และการดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ ทั้งนี้ กปน. ยังพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานโดยการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ในกรณีที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงชะลอการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร
กปน. มุ่งสู่องค์กรประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งที่อาคารสำนักงาน สถานีสูบจ่ายน้ำ และโรงงานผลิตน้ำ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์พลังงานผ่านการใช้บริการดิจิทัลของ กปน. ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ที่ให้บริการงานประปาครบวงจร เช่น ตรวจสอบการใช้น้ำ ชำระค่าน้ำ และตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลอ่อน–ไม่ไหล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ MWA e-Bill Service บริการรับใบแจ้งค่าน้ำและใบเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้กระดาษ และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน