รมว.ยุติธรรม ไม่รู้จะได้นั่งตำแหน่งเดิมหรือไม่

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อ โดยปฏิเสธว่า ยังไม่ทราบ และยังไม่มีการทาบทาม
ส่วนจะได้ความชัดเจนเร็วๆ นี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ไม่ตอบคำถาม มีเพียงพยักหน้ารับ
พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงกรณีนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ผู้ต้องหาในคดีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งได้เดินทางเข้นรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันนี้ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ แต่จะให้การอย่างไรนั้น ขอให้รอพนักงานสอบสวนรายงานเบื้องต้นมีอักครั้ง