สธ.เพิ่มช่องทางออนไลน์ปรึกษาสุขภาพ คนไทยในประเทศเสี่ยง

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดย นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดขึ้น นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้มีการเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพของแรงงานไทยที่มีอยู่กว่า 1 แสนคน ในประเทศที่มีความเสี่ยง ทั้งในมิติทางกายและมิติทางใจอย่างรอบด้าน ใน 3 ส่วน คือ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดช่องทางการดูแลสุขภาพคนไทยเพิ่มขึ้นในพื้นที่เสี่ยง โดยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้ โดยในด้านสุขภาพกาย สามารถรับคำปรึกษาและดูแลสุขภาพผ่านทางช่องทางระบบการแพทย์ทางไกล โดยใช้ "หมอพร้อม Super App" ซึ่งให้บริการตั้งแต่การนัดหมายแพทย์ออนไลน์ ตรวจรักษาทางไกล ไปจนถึงการจัดเก็บเอกสารสุขภาพดิจิทัลอย่างปลอดภัย หรือใช้ช่องทางไลน์ OA "คู่ใจสุขภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ" โดยพิมพ์ข้อความขอคำปรึกษาทางการแพทย์เข้ามาในระบบ จะสามารถเข้าถึงบริการการประเมินอาการเบื้องต้นได้ และได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ในด้านสุขภาพใจ กรมสุขภาพจิตได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยสามารถติดต่อได้โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์ ไอดี @1323middle.east หรือสแกน QR Code จากสื่อที่เห็น
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการคัดกรอง 3 มิติ ที่จุดเข้าประเทศ โดยได้จัดเตรียมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจำ เพื่อรองรับกระบวนการคัดกรอง มิติแรกเป็นมิติเชิงรุก กรมควบคุมโรคจะคัดกรองกลุ่มอาการสำคัญ เช่น มีอาการไข้ มีการไอ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และผื่นผิวหนัง หากพบกรณีเหล่านี้ สงสัยว่ามีปัญหา จะเข้าสู่เส้นทางการแยกกัก และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่กำหนดในทันที มิติที่สอง กรมการแพทย์จะคัดกรองโรคประจำตัว รวมถึงการบาดเจ็บต่างๆกรณีที่จะต้องได้รับการรักษา จะส่งต่อไปยังเครือข่ายในโรงพยาบาล ซึ่งเตรียมความพร้อมไว้ขณะนี้เรียบร้อยแล้วทั่วประเทศ และอีกมิติ คือ มิติสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตและทีม MCATT จะประเมินภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้น หากพบอาการนอนไม่หลับตื่นตระหนกหรือภาวะเครียดที่รุนแรงจะได้รับการเยียวยาจิตใจในทันที
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังติดตามและดูแลประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งต่อความห่วงใยไปถึงที่บ้านของทุกคน โดยในระดับพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้านและติดตามอาการทางโทรศัพท์ ในส่วนความต่อเนื่องของการรักษาหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการโรคเรื้อรัง หรือต้องการการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจะอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงบริการแพทย์ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับ หากเดินทางกลับมาแล้วมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย หรือมีความเครียดสะสม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง เพื่อทีมแพทย์จะได้รับเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีแผนสำรองสำหรับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน พยายามใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ พยายามหากิจกรรมคลายเครียด รวมถึงติดต่อคนที่ท่านรักอย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายครับท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลังเล กระทรวงสาธารณสุขยืนยันความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการดูแลชาวไทยทุกคน