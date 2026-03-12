โอมานสั่งอพยพบุคลากรท่าเรือส่งออกน้ำมัน หลังเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตี

โอมานได้อพยพบุคลากรออกจากท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของประเทศ หลังเรือบรรทุกน้ำมันดิบ 2 ลำ ถูกโจมตีในน่านน้ำของอิรัก ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น
รายงานระบุว่า เรือเดินสมุทรได้รับคำสั่งให้ออกจากท่าเรือมีนา อัล ฟาฮัล ในโอมาน เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน หลังจากตัวแทนท่าเรือได้ออกประกาศแจ้งเตือน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
การอพยพดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ 2 ลำบริเวณนอกชายฝั่งอิรัก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ท่าเรือส่งออกน้ำมันของอิรักต้องระงับการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคนี้อาจหยุดชะงัก
สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่สงครามที่กำลังดำเนินอยู่กำลังคุกคามหนึ่งในเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก
ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเกือบ 10% ในวันนี้ โดย ณ เวลา 11.50 น. ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับ 100.74 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 8.76 ดอลลาร์ หรือ 9.52% ต่อบาร์เรล