ปชน.แจ้งสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเจาะ เตือนระวังคนแอบอ้างพรรคขอข้อมูลเพิ่มเติม

พรรคประชาชน (ปชน.) ได้แจ้งถึงสมาชิกพรรคว่า ตรวจพบบุคคลภายนอกเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกของพรรคโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้รับทราบครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันระบบข้อมูลของพรรค โดยระงับช่องทางบุกรุกเพื่อปิดกั้นช่องทางมิให้ผู้ที่พยายามเข้าถึงระบบเข้าถึงได้อีก ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทั้งระบบ และ แจ้งเหตุต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ตามขั้นตอนทางกฎหมาย เมื่อพรรคได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฎเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2569 เกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของการละเมิดข้อมูลดังกล่าว จึงได้ดำเนินการแจ้งเหตุและมาตรการแก้ไขเยียวยาต่อสมาชิกพรรค ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลตามขั้นตอนทางกฎหมาย และรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อ สคส.
จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบางส่วน เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงไฟล์ภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกพรรคในบางราย ส่วนข้อมูลในระบบอื่นของพรรค เช่น รหัสผ่าน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน การเสนอความคิดเห็น และระบบการบริจาค ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน การชำระเงิน การชำระภาษี หรือข้อมูลธุรกรรมใดๆ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อยืนยันขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลในระบบอื่นของพรรคทั้งหมด โดยแนะนำให้สมาชิกพรรค ระวังการติดต่อจากบุคคลแปลกหน้าที่อ้างชื่อหน่วยงานหรือพรรคประชาชน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม หมั่นตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร หรือรายการธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ และหากใช้รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารดังกล่าว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที หากสมาชิกหรือประชาชนมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพรรคตามช่องทางที่กำหนด
พรรคประชาชนขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับความกังวลของสมาชิกทุกท่าน พรรคตระหนักดีว่าการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ และความไว้วางใจของสมาชิกคือสิ่งที่พรรคให้ความสำคัญสูงสุด - พรรคประชาชนขอยืนยันกับสมาชิกและประชาชนว่า พรรคได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว และพรรคจะดำเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัดในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทุกคนมั่นใจว่าข้อมูลของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด
อนึ่ง ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า พรรคประชาชนมีสมาชิกจำนวน 111,835 คน