เลขาฯ สภาฯ แจงขั้นตอนโหวตเลือก ประธาน - รองประธานสภาฯ 3 คน 15 มี.ค.นี้

นายศิโรจน์ แพทยพันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวคือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ก่อนกระบวนการโหวตวันที่ 15 มีนาคมนี้ จะนัดซักซ้อมก่อน เบื้องต้นแจ้งให้ทราบแล้วว่าการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราวต้องดำเนินการอะไรบ้าง
ส่วนช่วงเวลากระบวนการโหวต ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 คน หากไม่มีการเสนอชื่อแข่งขัน หรือมีเพียงรายชื่อเดียวในแต่ละตำแหน่ง ก็ไม่ต้องโหวต แต่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อดำรวตำแหน่งแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภา คนละ 10 นาที การโหวตก็จะเสร็จสิ้นเร็ว
นายศิโรจน์ ยังกล่าวว่า หากมีการเสนอชื่อแข่งก็ต้องเป็นการลงคะแนนลับตามข้อบังคับ ซึ่งประเมินว่าหากมีการเสนอชื่อแข่งอาจใช้เวลาโหวตตำแหน่งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยเป็นการลงคะแนนลับ คือ ให้ สส.เรียงตามตัวอักษร รับบัตรเพื่อเข้าคูหาเขียนชื่อบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง และนำไปหย่อนลงคูหา ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนับคะแนน โดยเป็นตัวแทน สส.จากละพรรคร่วมนับคะแนน
