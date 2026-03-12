xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +4.21 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 33,094.67 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 มี.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,411.55 จุด ปรับขึ้น 4.21 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.30 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 33,094.67 ล้านบาท