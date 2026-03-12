อัยการไทย-สปป.ลาว ประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2

นายมงคล จิรชัยกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานอัยการไทย-สปป.ลาว ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยมีนายคำเพ็ด สมวอละจิต รองอัยการสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ,นายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ,น.ส.คาสซานเด ริเนเวีย อุปทูต ประจำสถานเอกอัคราชทูตราชรัฐลักเซมเบอร์ก ประจำประเทศไทย นำอัยการจังหวัด ,อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ,อัยการสำนักงานต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขงของไทยและอัยการเขต อัยการจังหวัด และอัยการสำนักงานต่างประเทศ แห่ง สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 50 คน
รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า การประชุมร่วมอัยการของทั้ง 2 ประเทศ และอัยการสำนักงานกองการต่างประเทศครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญด้านการบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง 2 ประเทศ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยและ สปป.ลาว ที่ได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอัยการของทั้ง 2 ประเทศ
